إعلامي: بنتي خرجت ومعرفش مكانها

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كشف الإعلامي تامر أمين، عن رد فعله حينما قررت ابنته الخروج من المنزل بدون إذنه. 

وقال "أمين"، من خلال برنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار": "بقول لبنتي إنتي خارجة رايحة فين بتقولي مستأذنة من ماما، الجملة ضايقتني إيه مستأذنة من ماما ديه هو أنا مكنة atm". 

وأضاف "أمين ": "قالتلي رايحة مكان معرفتش هو إيه، قولتلها ماشي بس متتأخريش ولحد النهاردة معرفش إيه المكان ده، الجيل الجديد ده بيعاملنا اللي هو كويس إنك عايش فمتسألش كتير". 

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