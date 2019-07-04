» فنانة شهيرة لزوجها الفنان: لو العصمة بايدي كنت طلقتك

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة سارة نخلة آخر تطورات دعوى الطلاق للضرر التي رفعتها ضد زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود.
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