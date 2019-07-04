الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

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قطع مسئولو نادي الزمالك، شوطًا كبيرًا في صفقة محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية، لتعويض غياب محمود "جنش" بعد إصابته خلال تدريبات الفراعنة.

ونجح مسئولو الزمالك في الحصول على توقيع عواد، تمهيدًا لانتقاله لصفوف القلعة البيضاء، وذلك عقب الجلسة التى عقدها اللاعب مع مرتضى منصور رئيس الزمالك.

ويتبقى خطوة وحيدة لإنهاء الصفقة، وهي توصل الزمالك لاتفاق نهائي مع إدارة الإسماعيلي على التفاصيل المادية للصفقة، وقام الزمالك بعرض ثلاثة لاعبين على الإسماعيلي هم محمود عبد العاطى دونجا، وأحمد كابوريا، ومحمد أشرف روقا أو اختيار ثلاثة لاعبين من قائمة المعارين بالإضافة لمقابل مادى ضخم من أجل الحصول على خدمات عواد.


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