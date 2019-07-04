تفاصيل الساعات الأخيرة بمنزل البرادعي قبل الإطاحة بمرسي

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كشف محمود بدر،عضو مجلس النواب، ومؤسس حركة تمرد، عن تفاصيل اجتماع تم عقده في منزل الدكتور محمد البرادعي قبل  ثورة 30 يونيو.

وأضاف "بدر"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، أن البرادعي اقترح تشكيل مجلس رئاسي مدني، يضم ممثلا عن الإسلاميين، وممثلا عن المجلس العسكري، وممثلا عن المدنيين .

وأوضح أنه رفض هذه الفكرة لأن هذا يحقق الدعاية التي كان يروج لها الإخوان بأن هدف حركة تمرد هو تسليم السلطة للبرادعي وحمدين صباحي .

ولفت إلى أن الجيش كان حريصًا على عدم استفزاز عناصر الإخوان المسلمين، والفريق صدقي صبحي، رئيس الأركان آنذاك أبلغ أحد قيادات حزب النور لكي يحذر الإخوان من استفزاز قوات الجيش في الشارع، أو التعرض للمواطنين أثناء احتفالاتهم .


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