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ترامب يوجه رسالة قاسية لـ"المهاجرين"

عرب وعالم

ترامب
ترامب

عمرو محمد

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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى المهاجرين في أمريكا مطالبًا إياهم بالرجوع إلى أوطانهم إذا لم يعجبهم مراكز الاحتجاز بأمريكا.

وكتب ترامب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إذا كان المهاجرون غير الشرعيين غير راضين عن الظروف في مراكز الاحتجاز التي تم بناؤها بسرعة أو التي تم تجديدها، فما عليهم سوى ألا يأتوا وسيتم حل جميع المشاكل.

وجاءت تلك التغريدة بعد أسابيع من التقارير بشأن الظروف الصعبة والخطيرة داخل مراكز احتجاز المهاجرين على الحدود.

كما زار وفد من الكونجرس الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع الجاري مراكز الاحتجاز الحدودية ليخرج بقصص بشأن العائلات المنفصلة ونقص المياه، كما يُطلب من المهاجرين الشرب من دورات المياه.

وتدهورت الظروف داخل المراكز بعد القبض على عدد كبير من المهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية.


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