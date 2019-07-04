  • الخميس 04 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:28 م
بحث متقدم
فستان

فنانة شهيرة تثير سخط متابعيها بـ"فستان"

شيرين

"شقيق شيرين" يكشف مفاجآت مدوية عن حالتها الصحية

البرادعي

تفاصيل الساعات الأخيرة بمنزل البرادعي قبل الإطاحة بمرسي

مظاهرات اثيوبيا

بالفيديو.. مظاهرات وأعمال شغب في إسرائيل

أرشيف

سرقة 165 سائحًا سعوديًا في تركيا

الإعلامي تامر أمين

إعلامي: بنتي خرجت ومعرفش مكانها

الزمالك

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

الإعلامى أسامة كمال

أسامة كمال: "لولا السيسى كلنا هنلبس الطرح كلنا"

ارشيف

5 أندية أوروبية تلاحق نجم «الفراعنة»

دولار

سعر الدولار يستقر عند هذا الرقم

بـ"الكاش مايوه".. فنانات يتنافسن على أجرأ إطلالة

الصفحة الأخيرة

منة فضالي
منة فضالي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

شاهد.. إطلالة جريئة لمنى زكي بـ"الأحمر"

#

بـ 3 خطوات.. يمكنك العثور على هاتفك المسروق

#

إطلالة جديدة لرانيا يوسف أثناء تعليقها على أداء المنتخب

#

كيم كارداشيان في إطلالة مثيرة بـ"ورق جرائد"

تنافست العديد من النجمات على مواكبة أحدث صيحات الموضة والظهور بمجموعة مختلفة ومتنوعة من الإطلالات الصيفية كالهوت الشورت والكاش المايوه وغيرها من التصميمات الصيفية التى سيطر عليها طابع الجرأة.

خطفت ريهام حجاج، الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت هوت شورت جينز ونسقت معه سترة قطنية كحلى، وانتعلت حذاء رياضيا مسطح ملون، ما منحها إطلالة عصرية أنيقة، فيما أكملت إطلالتها بنظارة شمس سوداء مميزة.

تألقت سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية فستانًا باللون "البيبي بلو"، مكشوفًا من منطقة الصدر، وذا فتحة أمامية من منطقة الساق مرتدية من أسفله مايوه أزرق.

ظهرت دوللي شاهين بكاش مايوه على شكل الشبكة فوق المايوه، وارتدت دوللي قبعة وبها فيونكة باللون الفوشيا كما اعتادت دواللي بالظهور والتقاط الصور وهي حافية وأسدلت شعرها الطويل على كتفيها.

أطلت لقاء الخميسى بهوت شورت و نسقت معها سترة قطنية بيضاء بسيطة، كما انتعلت حذاء رياضيًا باللون الأبيض.

ظهرت فيفى عبده بالكاش مايوه المشجر الستان مع نظارة الشمس سوداء على إحدى الشواطئ.

لفتت شذى حسون الأنظار حول إطلالتها حيث ارتدت هوت شورت بيج ونسقت معه بلوزة باللون الأصفر الهادئ، تميز تصميم البلوزة بصيحة الكتف الواحد، وأكملت شذى إطلالتها بحذاء رياضى مسطح باللون الأبيض،وحقيبة متوسطة الحجم باللون البيج.

تألقت نيرمين الفقى بإطلالة صيفية، حيث ارتدت بنطلونا فضفاضا اتسم ببعض الرسومات من الجانب، ونسقت معه بلوزة سوداء ذات بطن مكشوف والتي صممت بالدانتيل الشفاف وظهرت نيرمين فى الصور حافية القدمين، فيما تزينت بسلسلة رقيقة وجذابة حول رقبتها وخلخال حول قدمها.

بكاش مايوه يصل إلى حدود الركبة، ظهرت منة فضالى حيث تميز التصميم ببعض النقوشات البسيطة ، كما تزينت بأقراط سوداء كبيرة متناسقة مع إطلالتها ما منحها إطلالة مميزة.








تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «لامبارد» مديرًا فنيًا لتشيلسي لثلاث سنوات
» "كاف" يقسو على التحكيم المصرى
» بـ"الكاش مايوه".. فنانات يتنافسن على أجرأ إطلالة
» إصابة العشرات فى انقلاب أتوبيس بطريق "سوهاج-قنا"
» موقف محرج لـ"راموس" بشواطئ الغردقة بسبب "صلاح"
» كاف يختار 3 لاعبين مصريين فى التشكيل المثالية
» ترامب يوجه رسالة قاسية لـ"المهاجرين"
» «فيس بوك» يصلح العطل ويوضح أسبابه
» فنانة شهيرة لزوجها الفنان: لو العصمة بايدي كنت طلقتك
» ما لا تعرفه عن مقبرة نجل حاكم الشارقة
» تفاصيل "خيانة القصر" التي تعرض لها البشير ليلة عزله

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»