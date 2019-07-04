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فنانة شهيرة تثير سخط متابعيها بـ"فستان"

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فستان

متابعات-علا خطاب

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شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها، بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" .

وظهرت مي سليم بإطلالة طبيعية بسيطة، فلم تظهر كعادتها بالماكياج، بل اختارت أحمر خدود فقط، وملمعا للشفاه دون استخدام كثيف للميك أب.

وتزينت مي سليم بحلق طويل، به فصوص بيضاء، حيث تصدر هذا الأكسسوار صيحات موضة 2019 .

واختارت مي سليم لوك جديد أبرز جمالها فستان كب مكشوف من الأكتاف ويزين بفصوص بيضاء دائرية على الصدر، مع لون شعرها البني المربوط .



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