» «لامبارد» مديرًا فنيًا لتشيلسي لثلاث سنوات

04 يوليه 2019 - 12:05 م

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تعيين لاعبه السابق فرانك لامبارد مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، خلفًا للمدرب السابق الإيطالي ماوريسيو ساري.

وجاء الإعلان عن تعيين لامبارد بعد أقل من شهر من رحيل ساري عن قلعة «البلوز» حيث انتقل لتدريب فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعدما قاد الفريق الإنجليزي للتتويج بلقب بطولة الدوري الأوروبي بالفوز في المباراة النهائية على جاره ارسنال.

وكشف الموقع الرسمي لنادي تشيلسي عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» أن عقد لامبارد مع النادي مدته ثلاث سنوات بحيث ينتهي بنهاية موسم 2021/2022، ولم يتم الكشف عن المقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب.

وكتب الموقع: «يسعد نادي تشيلسي أن يعلن أن فرانك لامبارد هو مدربنا الجديد، إنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ «البلوز» خلال مسيرته الطويلة، لامبارد يعود الى «ستامفورد بريدج».

وأنهى تشيلسي الموسم الماضي في المركز الثالث لجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، بعد منافسة قوية مع توتنهام على هذا المركز ليضمن «البلوز» المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.