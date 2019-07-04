» بمبلغ خيالي.. ممثل تركي يفتتح متجر ملابس في بلد عربي

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن الأجر الذي سيتقاضاه الممثل التركي الشهير، بورالك أوزجيفيت، لافتتاح متجر ملابس في العاصمة اللبنانية، بيروت.

وتحت عنوان "بوراك وباريش في بيروت: "الصورة بمصاري"، ذكرت الصحيفة أن بوراك أوزجيفيت يزور بيروت غداً لافتتاح متجر للألبسة النسائية.

وتابعت: هذه المرة، وجد القائمون على "البوتيك" سبيلاً للوصول إلى نجم مسلسل "الحب الأعمى" الذي لقي شهرة في العالم العربي بسبب أعماله التي دبلجت إلى العربية وعرضتها قنوات عربية ولبنانية.

لكن ارتفاع أجر الممثل التركي كان عائقاً أساسياً أمام موافقته على حضور المناسبات التي تقام في لبنان رغم تلقّيه عشرات الدعوات في المهرجانات الفنية. سيصل النجم المعروف في الوطن العربي باسم "كمال" نسبة إلى مسلسله "الحب الاعمى" إلى لبنان لافتتاح متجر للألبسة، على أن يغادر العاصمة صباح اليوم التالي.

ولم يؤكد "بوراك" بعد موافقته على حضور مؤتمر صحافي يقام غداً على هامش الافتتاح. لكن الأكيد أن حضور عارض الازياء الشهير، لن يكون مجانياً. إلى جانب المبلغ الذي تقاضاه لقاء زيارته والترويج لماركة الثياب،يقال بأنه تخطّى الـ 50 ألف دولار)، كان "البوتيك"صريحاً مع معجبي بوراك في الاعلان الترويجي للإفتتاح".