فنانة شهيرة توبخ المسئولين لإهانتها بالمطار

04 يوليه 2019 - 01:56 م

انتقدت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، الطريقة التى يدار بها مطار بيروت الدولي، حيث كانت تنتظر في طابور طويل وعشوائي بينما تحمل على كتفها ابنتها حديثة الولادة.

وانتقدت "عجرم" ما سمته "التوجهات المستمرة للبنان بتشجيع القطاع السياحي" بينما تعم الفوضى، التي لا تراعي الحالات الخاصة، مطار بيروت المعروف أيضا باسم مطار رفيق الحريري.

وعلى صفحتها الرسمية بتويتر، قالت في تغريدة مصاحبة للمقطع المصور: "أنا اليوم لست فنانة، أنا مواطنة لبنانية، ابنتي عمرها 5 أشهر، أحملها على كتفي وهي تبكي لمدة ساعة بمطار بلدي، ومثلي نساء كثيرات، هل هذا الشيء مسموح؟ هل مقبول هذا الإهمال في حقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح أن نبتعد عن أبسط حقوق الإنسان؟"

وفي تغريدة منفصلة، أضافت "بكل بلدان العالم، للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات.. إلا هنا.. يمكن لأن مفكرينا Option (اختيار) يا حبايب قلبي هذه أبسط حقوق المرأة، هذا واجبكم تجاه كل امرأة.. أليس كاف رائحة القمامة بالمطار؟ والإهمال؟.. ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا، بس لما توصل لولادنا وأطفالنا.. لهون وبس.. عيب عليكن".

وأكملت سلسلة انتقاداتها في تغريدة أخرى مصاحبة لصورة، وقالت فيها: "هذا لبنان الذي نتغنى به في كتب التاريخ؟ هذا لبنان الذي تشجعوا السياح لزيارته؟ أطفالنا الصغار صاروا يشاهدون ويفهمون العيوب التي فرضتموها عليهم، إلى متى سنظل نصمت، عيب عليكم..".

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