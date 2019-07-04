» سما المصرى لـ"اتحاد الكرة": "أقعدلكم بالمايوه قدام الاستاد"

04 يوليه 2019 - 02:09 م

هاجمت سما المصري، اتحاد الكرة بسبب نفاد تذاكر ماتش مصر وجنوب أفريقيا مبكراً، والمقرر أن يكون يوم السبت المقبل في ستاد القاهرة الدولي .

ونشرت على حسابها الرسمي بموقع “انستجرام” صورة لموقع تذكرتي الذي يحجز عليه تذاكر الماتش، وظهر فيها إن التذاكر ليست متوفرة، وعلقت عليها قائلة :”هو مين دا اللي التذاكر نفدت لماتش مصر يوم السبت؟من امبارح عماله ادخل عشان احجز تذكرة لماتش مصر وجنوب أفريقيا يطلع لي الرساله دي أن التذاكر نفدت”.

وأضافت:”وكل لما أسال حد يقولي فعلا الرسالة دي بتطلع لكل الناس، لا دا أنا أصور لكم قتيل، أنا لو ماروحتش ماتش يوم السبت هاروح اقعد لكم قدام الاستاد بالمايوه يا اتحاد الكورة انتوا ووزارة الرياضة انا باقولكم اهو وساعتها كل الجمهور هيسيب المدرجات ويطلعلي بره يقعد جنبي، عايزة تذكرة ياناس لمدرجات من غيري ملهاش أي لازمة والجمهور الغالي قلبه هيتقطع لو انا ماروحتش عايزه تذكرة ياناس”.

فى وقت سابق نشرت فيديو من داخل مدرجات ستاد القاهرة، حيث حرصت على حضور مُباراة مصر وأوغندا التي أقيمت يوم 30 يونيو الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية 2019، الدورة التي تستضيفها مصر والمُقامة في الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو .