مقترح برلماني بإطلاق قناة فضائية لمخاطبة المصريين بالخارج

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حسن علام- متابعات

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فضائية

المصريين بالخارج

تقدمت  النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، موجه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بإنشاء قناة فضائية لمخاطبة أبناء الوطن بالخارج، لاسيما أبناء الجيلين الثاني والثالث باللغتين العربية والإنجليزية، وتكون بمثابة حلقة وصل لربطهم بوطنهم الأم.
وقالت النائبة، فى بيان لها، :" أن هناك الكثير من أبنائنا في الخارج، ممن ولدوا وعاشوا بالخارج، لم تسعف لهم الظروف لتعلم اللغة العربية، وبالتالي يقع على عاتقنا دورًا كبيرًا تجاههم، وآخرين في حاجة ماسة إلى مد جسور التواصل بينهم وبين وطنهم الأول، وهو ما يتحتدم علينا الاتجاه إلى إطلاق قناة فضائية لمخاطبة هؤلاء المصريين، وتكون بمثابة حلقة وصل بينهم وبين وطنهم الأم.

واعتبرت النائبة منى الشبراوي، أن إطلاق قناة فضائية لمخاطبة المصريين بالخارج من شأنها أن تشارك المصريين المغتربين بالخارج بأحلام وهموم وتطلعات وطنهم، الذي يخطوا خطوات ثابتة نحو المستقبل والبناء،  كما أن هذه القناة من شأنها أن تدعوهم للمساهمة بجهودهم في دعم ومساندة وطنهم الغالي.

ولفتت إلى أهمية ربط الأجيال الجديدة من المصريين المهاجرين ببلدهم الأصلي، لافتة إلى أن المصريين في الخارج بمثابة كنز وثروة قومية لبلدهم يتولوا مناصب علمية مرموقة في مختلف بلدان العالم، وعلينا الاستفادة منهم  حتى يصبحوا مراكز ضغط وتأثير لصالح مصر.

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