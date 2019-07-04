» قيادي بالدعوة السلفية: لم أر أسوأ من أخلاق الإخوان

04 يوليه 2019 - 06:02 م

أكد أبو مصعب السكندري، القيادي بالدعوة السلفية ، إنه لم يرى احط من فكر ولا أسوء من أخلاق جماعة الإخوان ، خاصة في مسألة الدماء.

وكتب السكندري عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"سفكت دماء كثيرة منذ ثورة يناير إلى أن وصل الإخوان حكم مصر، ولم نرى لجماعة الإخوان أي وقفة حازمة وحاسمة أو حتى مشرفة من أجل هذه الدماء، سفكت دماء أثناء ثورة يناير، وسفكت دماء فى محمد محمود، وماسبيرو، والعباسية، والاتحادية، وفى أكثر من حادثة، وكأن كل هذه الدماء غير زكية عند جماعة الإخوان، فعندما سفكت دماء مؤيدي الشرعية؛ شرعية الدكتور محمد مرسي - رحمه الله - انتفضت جماعة الإخوان وأعلنوا الحرب على الجيش والشرطة، بل قال كبير من أكابرهم أن ما يحدث فى سيناء " يقصد من إرهاب وقتل للجنود من الجماعات التكفيرية " لن يتوقف إلا بعد عودة الدكتور مرسي إلى الحكم".

وأضاف :"بل هددوا تهديدات صريحة وواضحة من خلال اعتصام رابعة؛ بأنهم سيقومون بعمليات تفجيرية وتخريبية فى البلاد، وضد الجيش والشرطة، هذا غضبا منهم لعزل الدكتور محمد مرسي من الحكم، وبعد أن تم فض الإعتصام وسفكت فيه كثير من الدماء والتى هى وبلا أدنى شك ستكون وبال على من سفكها فى الأخرة؛ قام الإخوان بأكبر إنتفاضة غوغائية يتوعدون من خلالها البلاد والعباد بالموت والخراب".

وتابع :"ها نحن وبعد أن تم عزل الإخوان من الحكم والبلاد نراهم يحرضون على قتل كل من وقف ضدهم أو من لم يؤيدهم ويدعمهم، وعلى رأس كل ذلك الجنود المصريين من الشرطة والجيش، تراهم على قنواتهم الفضائية الممولة من دول أخرى؛ ومن على صفحاتهم الإلكترونية يحرضون ويشمتون فى كل من يموت ممن لم يقف معهم أو يدعمهم، خاصة فى الجنود الأبرياء".

وذكر:"قد شهدنا وشهد الجميع ما حدث من بعض الذين كانوا ضد حكم الإخوان ماذا فعلوا من شماتة فى وفاة الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي - رحمه الله -، وبدأ يخرج أبناء الجماعة ومؤيديهم على فاجعة شماتة البعض فى موت الرجل وكأنهم ولأول مرة يتعرفوا على معنى الشماتة فى الأموات.".

وأشار إلى انه وجدنا أن أبناء هذه الجماعة المنحرفة لم يستوعبوا الدرس والعبرة من شماتة بعض المنحطين أخلاقيا فى موت الرئيس الأسبق، فخرجوا يشمتون فى موت جنودنا الباوسل الذين قتلتهم أيدي الغدر وهم يقفون أمام خط النار ليحموا الوطن وأبنائه من خوارج هذا العصر ومن يدعمهم، فها هى الدماء التى لا يراها الإخوان تتساوى مع دماء مؤيديها، لعن الله كرسي تسفك من أجله الدماء".