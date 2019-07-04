  • الخميس 04 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:51 م
بحث متقدم
محمد صلاح فى مران المنتخب

بقرار «أجيري».. إبعاد صلاح عن مران المنتخب

الملك سلمان وأمير الكويت

انفراجة في المحادثات بين السعودية والكويت لحل الأزمة

شيما

حبس فنانة شهيرة 3 سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

شيرين

حقيقة إصابة «شيرين» بمرض خطير

علا القرضاوى

حبس نجلة القرضاوى على ذمة قضية جديدة

مجلس الوزراء

رسميًا .. الحكومة توافق على الحد الأدنى للأجور

شيما

الحبس 3 سنوات لبطلة كليب «عندى ظروف»

ارشيفية

الدولة تمهل هذه الكنائس 4 أشهر

منصور

مرتضي منصور يستنجد بـ"آل شيخ" لأجل "صفقة القرن"

ارشيف

فنانة شهيرة توبخ المسئولين لإهانتها بالمطار

لبحث أوجه تعزيز التعاون

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من أوزباكستان

آخر الأخبار

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

مفتي الجمهورية يدين بشدة التفجيرات الإرهابية في تونس

#

مفتي الجمهورية: العيد هو يوم الفرح بإنجازات مصر

#

تحذير شديد اللهجة من "الأوقاف" بشأن موعد عيد الفطر

#

مفتي الجمهورية: الرسول كان يدعو بهذا الدعاء في ليلة القدر

دار الافتاء

شوقى علام

اوزوبكستان

 استقبل  الدكتور شوقي علام  مفتي الجمهورية، وفدًا من مركز دراسة وتحليل الأوضاع الاجتماعية والدينية للجنة الشئون الدينية بمجلس وزراء جمهورية أوزباكستان، لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء وأوزباكستان.

من جانبه أكد المفتي على عمق العلاقات بين أوزبكستان ومصر على كافة المستويات خاصة الدينية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي كنقطة الانطلاق لمزيد من التعاون الديني بين دار الإفتاء وأوزباكستان.

وتحدث المفتي عن أهمية مراحل إنتاج الفتوى الرصينة التي تعالج مشكلات المجتمعات والناس، والتي تعتمد بشكل كبير على إعداد وتدريب وتأهيل المفتين.

وأشار إلى أن الدار تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل المفتين عبر البرامج التدريبية المتنوعة التي تصل مدة التدريب فيها إلى 3 سنوات نظريًّا وعمليًّا، ويتم التدريس فيها لكافة العلوم الشرعية والإفتائية، وكذلك العلوم المساعدة مثل علم النفس والاجتماع وإدارة المؤسسات الإفتائية وغيرها.

وأضاف المفتي أن الدار اهتمت كذلك بمواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، حيث أنشأت مرصدًا للفتاوى التكفيرية والآراء المتطرفة عام 2014 يعنى برصد وتفنيد الفتاوى والفكر المتطرف وإصدار التقارير التي تقوم تفكيك هذا الفكر المنحرف وتصحيحه.

وأبدى مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم إلى المسلمين في أوزبكستان خاصة في مجال تدريب المفتين ومواجهة الفكر المتطرف.

من جانبه عبَّر أفراد الوفد عن سعادتهم الكبيرة بهذه الزيارة، مؤكدين تطلعهم إلى تعزيز التعاون الديني والاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية في مواجهة الفكر المتطرف وإعداد المفتين من أوزبكستان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. انتحار رجل أعمال في مؤتمر صحفي على الهواء
» مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من أوزباكستان
» "التنمر" يدفع طفلًا للانتحار بالعياط
» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
» قيادي بالدعوة السلفية: لم أر أسوأ من أخلاق الإخوان
» تعرف على أبرز أسماء المتحفظ على أموالهم في قضية تنظيم الأمل
» موظف يطلق النار على نفسه بحدائق القبة
» سما المصرى لـ"اتحاد الكرة": "أقعدلكم بالمايوه قدام الاستاد"
» مفاجأة.. هذا اسم عزت أبو عوف الحقيقي
» ممثل مصري يرفض أداء هذا الدور فى فيلم عالمي
» بمبلغ خيالي.. ممثل تركي يفتتح متجر ملابس في بلد عربي

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»