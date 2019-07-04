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"التنمر" يدفع طفلًا للانتحار بالعياط

قضايا وحوادث

انتحار طفل (أرشيفية)
انتحار طفل (أرشيفية)

وكالات

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أمرت النيابة العامة بدفن جثة طفل شنق نفسه على شجرة بأرض زراعية بمنطقة العياط، إثر تعرضه للتنمر من أصدقائه ومعارفه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الطفل المتوفي "إسلام. م" ( 13 عاما) كان "يعاني أزمة نفسية من مدة، سببها معاناته من اللعثمة في الكلام، ما جعله عرضة للتنمر من أصدقائه ومعارفه".

وأضافت التحقيقات، أن "المتوفي انعزل عمن حوله حتى لا يتعرض للتنمر والسخرية من طريقة كلامه، إلا أن شقيقه سخر منه مؤخرًا، ما دفعه للخروج من المنزل والتوجه لأرض زراعية مجاورة، وشنق نفسه بشجرة موجودة بها".

ووفق المصدر نفسه، أكدت أسرته في التحقيقات أنها "حاولت علاج الفتى، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل، إلى أن فوجئت باختفائه يوم الواقعة، وبالبحث عنه، وجدوه معلقا في شجرة وقد فارق الحياة".

والتنمر هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعة من الأطفال ضد طفل آخر، أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة.

وقد يأخذ التنمر أشكالًا متعددة كنشر الإشاعات، أو التهديد، أو مهاجمة الطفل المُتنمَّر عليه بدنيًا أو لفظيًا، أو عزل طفل ما بقصد الإيذاء، أو حركات وأفعال أخرى تحدث بشكل غير ملحوظ.



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