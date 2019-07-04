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"الزراعة": توزيع 18 ألف طن أسمدة في القليوبية

قبلي وبحري

أسمدة
أسمدة

حسن عاشور

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الزراعة

القليوبية

أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه جرى توزيع 18 ألف طن أسمدة على المزارعين للاستفادة بها في زراعة محصول الذرة.

أشار إلى أن المديرية بها فائض 17.87 ألف طن من الأسمدة بالمخازن لم يجرَ توزيعها حتى الآن على الجمعيات الزراعية.

ونفى وكيل الوزارة وجود أزمة في الأسمدة، مؤكدا أن كل ما يثار بشأن نقص الأسمدة مجرد محاولات من تجار الأسمدة في السوق السوداء لرفع الأسعار.

وأوضح زايد، أن فرق المتابعة والإرشاد الزراعي بالمديرية تتابع مع الجمعيات الزراعية بالقرى أولا بأول عمليات صرف الأسمدة الزراعية من الجمعيات الزراعية وفقا للقواعد المعمول بها، مؤكدا أنه لا توجد أي شكاوى حتى الآن من ارتفاع أسعار الأسمدة بالسوق السوداء "نتيجة توافر البديل الحكومي بالجمعيات الزراعية للقضاء على شكاوى المزارعين".



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