حريق في منزل وأشجار نخيل وكافتيريا نادي ساقلتة بسوهاج

04 يوليه 2019 - 07:06 م

سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، على حريق نشب في منزل وأشجار نخيل وكافتيريا نادي ساقلتة الرياضي، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته باندلاع حريق في كمية من أشجار النخيل، وامتدت النيران إلى منزل مجاور وكافتيريا تابعة لنادي ساقلتة الرياضي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى السيطرة على الحريق، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات ورجحت المعاينة أن يكون سبب الحريق إلقاء مجهول عقب سيجارة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.