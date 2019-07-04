  • الخميس 04 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:49 م
بحث متقدم
محمد صلاح فى مران المنتخب

بقرار «أجيري».. إبعاد صلاح عن مران المنتخب

الملك سلمان وأمير الكويت

انفراجة في المحادثات بين السعودية والكويت لحل الأزمة

شيما

حبس فنانة شهيرة 3 سنوات بتهمة ممارسة الدعارة

شيرين

حقيقة إصابة «شيرين» بمرض خطير

علا القرضاوى

حبس نجلة القرضاوى على ذمة قضية جديدة

مجلس الوزراء

رسميًا .. الحكومة توافق على الحد الأدنى للأجور

شيما

الحبس 3 سنوات لبطلة كليب «عندى ظروف»

ارشيفية

الدولة تمهل هذه الكنائس 4 أشهر

منصور

مرتضي منصور يستنجد بـ"آل شيخ" لأجل "صفقة القرن"

ارشيف

فنانة شهيرة توبخ المسئولين لإهانتها بالمطار

بقرار «أجيري».. إبعاد صلاح عن مران المنتخب

الرياضة

محمد صلاح فى مران المنتخب
محمد صلاح فى مران المنتخب

أخبار متعلقة
#

طبيب نفسي يكشف تفاصيل مثيرة عن لقائه بـ"صلاح"

#

هكذا تصرف محمد صلاح مع عمرو وردة بعد أزمة التحرش

#

جهاز الفراعنة يجهز للاحتفال بـ"صلاح"

#

رهان بين محمد صلاح ومجدى عبد الغنى على ساعة "رولكس"

تعرض نجم منتخب مصر محمد صلاح، لنزلة برد أبعدته عن المشاركة في التدريب الجماعي اليوم للمنتخب، استعدادًا لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتم عرض الأمر على المكسيكي خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب، حيث قرر إبعاده حتى لا تتفاقم حالته.

بسبب تعرضه لنزلة برد لن يتمكن محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة في التدريب الجماعي اليوم للمنتخب الوطني، وذلك حتى لا تتفاقم حالته، جاء ذلك بعد عرض الأمر على خافيير أجيري المدير الفني .

ويواصل المنتخب الوطني اليوم آداء تدريباته استعدادا للقاء جنوب أفريقيا يوم السبت المقبل ضمن مباريات دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من أوزباكستان
» "التنمر" يدفع طفلًا للانتحار بالعياط
» ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي
» قيادي بالدعوة السلفية: لم أر أسوأ من أخلاق الإخوان
» تعرف على أبرز أسماء المتحفظ على أموالهم في قضية تنظيم الأمل
» موظف يطلق النار على نفسه بحدائق القبة
» سما المصرى لـ"اتحاد الكرة": "أقعدلكم بالمايوه قدام الاستاد"
» مفاجأة.. هذا اسم عزت أبو عوف الحقيقي
» ممثل مصري يرفض أداء هذا الدور فى فيلم عالمي
» بمبلغ خيالي.. ممثل تركي يفتتح متجر ملابس في بلد عربي
» «تكبير المؤخرة ونحت القوام».. آخر تقاليع "التجميل" فى العالم

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عشاء

    08:38 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»