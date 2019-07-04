شركة تعلن عن توزيع أدوات جنسية قبل مباراة المنتخب

04 يوليه 2019 - 08:31 م

حالة من الغضب والسخرية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان شركة «ديوركس»، عن تواجدها أمام استاد القاهرة قبل مباراة منتخب مصر، الذي سيخوض مباراة أمام جنوب أفريقيا يوم السبت القادم، في الدور السادس عشر من بطولة أمام أفريقيا.

وأعلنت الشركة في إطار حملتها الدعائية عن بيع منتجها وهو عبارة عن «واق ذكري»، وكتبت عليه عبارات وتلميحات جنسية، قائلة:«الأجوان!!! .. إحنا هنكون موجودين قدام الاستاد علشان نتأكد أنك مش داخل تشجع وإيدك فاضية!».

وأثار الإعلان الذي وصفه البعض بالإباحي، غضب الكثيرين مطالبين بمقاضاة الشركة لاستغلال اسم المنتخب للترويج لمنتج جنسي، كما اعتبروا الإعلان خادش للحياء العام.

وكانت شركة منشطات جنسية، استغلت أزمة عمرو وردة، لاعب منتخب مصر، على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي عبر الإنترنت، في الترويج لمنتجاتها.

ونشرت شركة "فايركتا" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، صورة لهاتف على شاشته كرة قدم، تخرج من داخلها وردة حمراء، وكتب عليها: "متسيبهوش وردة"، في إشارة إلى اللاعب.

وكتبت الشركة في منشورها الدعائي: "خليك #أسد_قد_اللقب و إعرف إن No معناها No بس مع فايركتا تبقي Yes ".

واستبعد وردة من معسكر منتخب مصر بعد أن وجهت فتاة مكسيكية تدعى جيوفانا، اتهامًا للاعب منتخب مصر، بمحاولته التحرش بها، عن طريق بعض المراسلات على "إنستجرام".

ونشرت الفتاة المكسيكية على حسابها في "تويتر" نص المحادثات التي جمعتها باللاعب المصري، على "إنستجرام"، كما نشرت مقاطع صوتية ومقطع فيديو فاضح، ادعت أنه للاعب.

لكن لاعبي المنتخب أعربوا عن مساندتهم لوردة عقب استبعاده، في الوقت الذي أصدر فيه اللاعب بيانًا مصورًا أعرب فيه عن أسفه لما حدث، وتعهد بأنه لن يثير المشاكل في المستقبل.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة الماضية، تخفيض عقوبة وردة، بالإيقاف حتى نهاية الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتراجع عن إيقافه لنهاية المسابقة.

ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الانترنت، "استبعد اتحاد الكرة، اللاعب من القائمة التي تخوض البطولة، بسبب فيديو فاضح انتشر لعمرو وردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان "تلقى هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة طلبًا من لاعبي المنتخب برفع عقوبة وردة، وقرر تخفيضها للإيقاف لنهاية الدور الأول".

وأوضح أبو ريدة أنه سعيد بروح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم في مساندة زميلهم والالتزام بقرارات اتحاد الكرة.







