نجل أحمد السقا يغضب «صلاح» بصورة مع عدوه الأول

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غضب

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ياسين السقا

نشر الفنان الشاب ياسين السقا، نجل الفنان أحمد السقا، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له مع كابتن منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد سيرجيو راموس، على هامش رحلة الأخير للغردقة.

وكتب ياسين السقا: "أعظم مدافع في تاريخ كرة القدم، أنه لشرف لي".

يُذكر أن سيريجيو راموس وصل إلى الغردقة برفقة أسرته لقضاء الإجازة الصيفية.

وكان محبي النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، شنوا هجومًا عنيفًا على "راموس" بعد أن تسبب في إصابة "صلاح" في إحدى المباريات التي جمعت ليفربول وريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا، واتهم الجميع "راموس" بتعمد إصابة "صلاح".

وهاجم عدد من رواد مواقع التواصل، نجل الفنان أحمد السقا، معتبرين أن الإشادة والافتخار بمن تسبب في إصابة "صلاح" يغضب المصريين ونجم منتخب مصر.


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