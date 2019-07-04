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مقتل 7 رجال أمن أفغان في اشتباكات مع طالبان

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مولانا سميع الحق، الأب الروحي لحركة "طالبان" باكستان
مولانا سميع الحق، الأب الروحي لحركة "طالبان" باكستان

المصريون ووكالات

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قتل 7 رجال أمن أفغان وأصيب 4 أخرون، الأربعاء، في اشتباكات بين الشرطة وعناصر حركة طالبان، بولاية دايكندي، وسط البلاد.
وقال مدير أمن دايكندي، نقيب الله مالستاني، في تصريح صحفي، إن الاشتباكات اندلعت عقب هجوم شنته الحركة على مخفر شرطة بمديرية كاجران.
وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن قتل وإصابة العدد المذكور، وأن السلطات أرسلت تعزيزات إلى المنطقة التي ما تزال تشهد اشتباكات متقطعة.
ولم يصدر أي تعليق من قبل حركة طالبان حول الاشتباكات.
وتشهد أفغانستان منذ سنوات مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر طالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلاً عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية وطائرات التحالف الدولي. -

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