  • الجمعة 05 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر12:46 ص
بحث متقدم
الإعلامي توفيق عكاشة

أخطر ما قاله "عكاشة" عن السياسة العالمية والعائلات الأربعة !

عمرو وردة

باحثة تكشف معلومة هامة عن مرض عمرو وردة

السيسي وترامب

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي و"ترامب"

أرشيفية

«لا لتعدد الزوجات».. حملة جديدة لمحاربة الزواج الثاني

احتجاجات يهود الفلاشا

زحف إثيوبى يشعل تل أبيب.. التفاصيل الكاملة

أحمد السقا ونجله

نجل أحمد السقا يغضب «صلاح» بصورة مع عدوه الأول

أرشيفية

قريبًا.. انتعاشة في سوق الحديد

مبارك الغامدي

منع رجل أعمال سعودي من مغادرة مصر..والمملكة تعلق

الاخوان

هل يستجيب عمدة إسطنبول ويسلم الإخوان لمصر؟

ديوركس

شركة تعلن عن توزيع أدوات جنسية قبل مباراة المنتخب

بوتين يدعو إلى وقف إطلاق النار وبدء حوار في ليبيا‎

عرب وعالم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مقتل 4 متظاهرين وضابط جراء إطلاق نار على المعتصمين

#

قمة القاهرة حول ليبيا تدعو إلى وقف القتال

#

تونس تدعو لحقن دماء الليبيين ووقف فوري لإطلاق النار

#

موغريني تدعو لوقف "عاجل" لإطلاق النار في ليبيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إلى وقف إطلاق النار، وبدء الحوار بين أطراف النزاع، في ليبيا.
جاء ذلك في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بالعاصمة روما، حسب ما أوردته قناة "روسيا اليوم".
وقال بوتين: "اتفقنا على مواصلة التنسيق لتسوية الوضع في ليبيا، حيث تتدهور الأوضاع للأسف ويتنامى النشاط الإرهابي ويزداد عدد الضحايا".
وأضاف: "نتفق على أنه من المهم أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بين الأطراف العسكرية والسياسية الليبية، وأن تفتح قنوات الحوار وتتخذ إجراءات لاستعادة العملية السياسية بهدف تجاوز الانقسام في البلاد وإنشاء مؤسسات موحدة وفاعلة للدولة".
وردًا على سؤال حول دور حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ليبيا، قال بوتين: "من الجيد أن نتذكر كيف بدأ كل شيء، من دمر دولة ليبيا، بقدر ما أستطيع أن أتذكر، كان هذا قرار الناتو والطائرات الأوروبية قصفت ليبيا"، دون تفاصيل.
وأشار إلى أن بلاده لديها اتصالات مع حكومة "الوفاق الوطني" (المعترف بها دوليًا) برئاسة فايز السراج، ومع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على حد سواء.
وفي قضية أخرى، أعرب بوتين عن أمله في استعادة العلاقات الطبيعية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه يعول على مساعدة إيطاليا في ذلك.
ولفت إلى أن العقوبات تسببت بتراجع التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي، ما ألحق أضرارًا بالجميع.
من جانبه، أشار كونتي، أنه من الضروري تهيئة الظروف لتحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدا استعداد روما للمساهمة في ذلك.واقترح إنشاء منتدى للحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
واعتبر أن الكثير يتوقف على روسيا في ما يخص استعادة الثقة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

(السيد المسيح لاجئًا أم هاربًا؟)

القس مكاريوس فهيم قليني

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر

الحسن البصري أكثر حداثة من أوروبا

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لـ تامر أمين على تعرض "صلاح" لنزلة برد
» رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف طرق تحديد قيمة المعاش
» هذا ما قاله "عكاشة" بني إسرائيل.. لن تصدق
» إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه مطار جازان
» قائد الأركان الجزائري يدعو إلى تطهير البلاد من هؤلاء
» الكشف عن معلومة خطيرة بشأن رئيس الموساد ونتنياهو
» كينو يقترب من «الأهلي»
» زلزال بقوة 6.4 يضرب كاليفورنيا
» حبس فنانة شهيرة 3 سنوات بتهمة ممارسة الدعارة
» انفراجة في المحادثات بين السعودية والكويت لحل الأزمة
» "التنمر" يدفع طفلًا للانتحار بالعياط

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»