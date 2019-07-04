السودان.. مفاوضات ناجحة بين"العسكري" و"قوى التغيير"

04 يوليه 2019 - 11:10 م

قالت وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا)، الخميس، إن جلسة المفاوضات الجديدة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، المنعقدة بالخرطوم "تسودها أجواء التفاؤل".



وكانت جلسة مفاوضات جديدة بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى "الحرية والتغيير" بدأت في وقت سابق من مساء الخميس، بأحد فنادق العاصمة الخرطوم.

وفي وقت سابق الخميس، قال قيادي بالمعارضة السودانية، للأناضول، إن جلسة التفاوض بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير التي جرت مساء الأربعاء، "أخفقت في الوصول إلى اتفاق حول المجلس السيادي ورئاسته ونسب التمثيل في هيكله".

وأوضح القيادي المعارض، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن "جلسة التفاوض شهدت مناقشة مقترحات عديدة حول نسب التمثيل في المجلس السيادي (5+5+1) و(7+7+1 ويعني ذلك عدد مماثل من كل طرف بالإضافة إلى شخصية مستقلة)".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المجلس العسكري بخصوص ما ذكره المصدر، كما لم يصدر عن المجلس ولا قوى التغيير أي إفادة رسمية بخصوص فحوى محادثات الأربعاء وما أسفرت عنه.

واستأنف المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" مساء الأربعاء، مفاوضاتهما المباشرة بشأن إدارة المرحلة الانتقالية.

وتلك الجلسة هي الأولى منذ أن فضت قوات الأمن اعتصام محتجين أمام مقر قيادة الجيش، بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو/حزيران الماضي؛ ما أسقط عشرات القتلى.

وأعلنت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري وقوى التغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، أحد أجهزة السلطة المقترحة لإدارة المرحلة الانتقالية.

وكانت المفاوضات المباشرة بين طرفي الأزمة انهارت، في مايو/ أيار الماضي، وتبادلا اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة للمرحلة الانتقالية.‎