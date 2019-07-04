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بولتون: احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية "خبر رائع"

عرب وعالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

المصريون ووكالات

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أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الخميس، عن ترحيبه باحتجاز حكومة منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا، ناقلة نفط إيرانية، واصفا الأمر بـ "الخبر الرائع".
وقال بولتون، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "خبر رائع: احتجزت المملكة المتحدة ناقلة النفط العملاقة غريس 1 المحملة بالنفط الإيراني المتجه إلى سوريا، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي".وأضاف: "ستواصل واشنطن وحلفاءها منع النظامين في طهران ودمشق من تحقيق الأرباح من هذه التجارة غير المشروعة".وفي وقت سابق الخميس، استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، للاحتجاج على احتجاز حكومة منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا، ناقلة نفط إيرانية.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، على "تويتر"، يقول إن الوزارة استدعت السفير البريطاني بطهران، بعد احتجاز البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق، بشكل غير قانوني.
وكان رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، قد قال إن المسؤولين في ميناء جبل طارق، بمساعدة خفر السواحل، قاموا صباحًا، بتوقيف ناقلة نفط تحمل النفط الخام إلى سوريا، واحتجزت الناقلة وحمولتها.
وقال بيكاردو إنه تم توقيف الناقلة التي تحمل اسم "غريس 1"، لانتهاكها الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وأضاف أن "لدى حكومة جبل طارق ما يدعوها للاعتقاد أن الناقلة تحمل النفط لمصفاة بانياس السورية التي يديرها النظام السوري، وتسري عليها العقوبات الأوروبية، ولذلك تم وقفها". -

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