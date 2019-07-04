تفاصيل مبادرة "كلنا واحد" برعاية الرئيس لتوفير السلع

أطلقت وزارة الداخلية المصرية، المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد برعاية السيد رئيس الجمهورية.



وتهدف المبادرة إلي توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وذات جودة عالية في 690 فرعا لكبرى السلاسل التجارية والتي تصل تخفيضاتها من 30 إلى 50 بالمئة.

وتهدف المبادرة إلي توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وذات جودة عالية في 690 فرعا لكبرى السلاسل التجارية والتي تصل تخفيضاتها من 30 إلى 50 بالمئة.

وتشارك أغلب السلاسل التجارية الكبرى في هذه المبادرة وتشمل سلع أساسية مثل الأرز والمكرونة والدقيق والسن والزيت بالغضافة إلى اللحوم.

وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.