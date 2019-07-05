باحثة تكشف معلومة هامة عن مرض عمرو وردة

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عقبت نيفين عبيد، الباحثة في شؤون المرأة، على حادثة تحرش لاعب المنتخب الدولي عمرو وردة بفتاة مكسيكية، على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "ما حدث له علاقة بالذكورة التي تتحقق بالسيطرة على الجنس الآخر".
وقالت "عبيد"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "لدي أقوال أخرى"، المذاع على اذاعة "نجوم اف أم"، مساء الخميس، أن الذكورة موجود في كل المجتمعات، موضحة أن فكرة استخدام العنف ضد المرأة مرتفعة في أوروبا، وبالتالي فكرة ضرب المرأة امر منتشر دوليًا.
وأشارت إلى أن ما قام به عمرو وردة من تحرش، يأتي في اطار ممارسة ذكورته، فهو يرى أن لديه نفوذ لاستباحة خصوصيات بعض النساء.


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