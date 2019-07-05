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نائبة برلمانية: نسبة زيادة المعاشات عادلة جدًا لهذا السبب

الحياة السياسية

المعاشات
المعاشات

المصريون ـ متابعات

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أكدت النائبة سولاف دوريش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سعادتها خلال إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المعاشات، مؤكدة: "لم نتوقعها في ظل الإصلاح الاقتصادي".
وأضافت درويش خلال حوارها مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، أن أصحاب المعاشات هم الفئة المستضعفة، والدستور ينص على حماية هذه الفئة مجتمعيًا.
وأكدت أن نسبة زيادة المعاشات عادلة جدًا في هذه المرحلة، لافتة إلى أن جهاز حماية المستهلك سيعمل في الفترة المقبلة لتحجيم السوق.
وأشارت إلى أن الحكومة تحمي فئة أصحاب المعاشات، وخزينة الدولة ستتحمل زيادة المعاشات، وأن الدولة تحمي أصحاب المعاشات على قدر حدودها.

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