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رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف طرق تحديد قيمة المعاش

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كشف محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، عن طريقة تحديد قيمة المعاش.
وأضاف سعودي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تحديد المعاش يستلزم عملية حسابية بين المدة التأمينية والأجر الوظيفي والمعامل الاكتواري.
وتابع محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أن مدة الاشتراك مثلا 36 عاما يتم تحويلها إلى أشهر ويتم احتساب متوسط الأجر في أخر عامين مقارنة بأخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش.


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