» رئيس صندوق التأمين الاجتماعي يكشف طرق تحديد قيمة المعاش

كشف محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، عن طريقة تحديد قيمة المعاش.



وأضاف سعودي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تحديد المعاش يستلزم عملية حسابية بين المدة التأمينية والأجر الوظيفي والمعامل الاكتواري.

وأضاف سعودي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تحديد المعاش يستلزم عملية حسابية بين المدة التأمينية والأجر الوظيفي والمعامل الاكتواري.