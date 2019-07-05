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تعليق ساخر من توفيق عكاشة على أداء المنتخب

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توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أنه تابع مباراة "مصر وأوغندا" ضمن بطولة الأمم الأفريقية، معقبا: "أداء المنتخب المصري تعبان".
وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن المنتخب المصري لم يكن موجود أول 35 دقيقة من عمر المباراة عدا حارس المرمى، مشيرًا إلى أنه ليس المهم فقط أن نحقق مكسب ولكن يجب أن نؤدي لعب جيد.
وسخر من خطة لعب المدرب الفني لمنتخب مصر، قائلا: "المدرب ميعرفش إن في حاجة في كرة القدم إسمها خط وسط"، مضيفًا أن منتخب مصر ليس به صانع ألعاب، موجهًا رسالة إلى معلق المباراة علي محمد علي: "التزم بقواعد التعليق".
ووجه رسالة اتحاد كرة القدم المصري، "عايزين مدرب بيدرب فرقة.. مش فرقة بتحقق مكسب، عايزين نتمتع".

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