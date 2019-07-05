الأرصاد الجوية :طقس الجمعة حار رطب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، فيما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 23 30

بلطيم 24 31

مطروح 23 30

السلوم 24 31

سيوة 24 38

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 36

الاسماعيلية 24 36

السويس 24 36

العريش 23 31

رفح 23 30

رأس سدر 22 36

نخل 19 33

نويبع 28 37

طابا 26 34

كاترين 20 33

الطور 26 34

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 38

مرسى علم 28 37

الفيوم 23 37

بنى سويف 23 37

المنيا 23 37

أسيوط 25 38

سوهاج 26 38

قنا 26 39

الأقصر 27 41

أسوان 28 41

أبوسمبل 28 42

الوادى الجديد 29 40

شلاتين 28 37

ابو رماد 29 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 30 34