الدولار يتراجع ويستقر عند هذا الرقم

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تراجع سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، فى معظم البنوك، وسجل سعر 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيها للبيع

في هذا الجدول نتابع معكم أحدث أسعار العملة الأمريكية في بعض البنوك وفق آخر سعر معلن:- 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري    16.5694    16.6694

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري      16.58        16.68

سعر الدولار في بنك مصر   16.58        16.68

سعر الدولار في بنك الإسكندرية     16.56        16.66

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB  16.55        16.65

أسعار الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي     16.59        16.69

أسعار الدولار في بنك عودة  16.58        16.68


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