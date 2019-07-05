انفراجة بالسودان.. الاتفاق على مجلس سيادي بالتناوب

05 يوليه 2019 - 09:35 ص

توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي، وعلى أن تكون رئاسة المجلس السيادي دورية بالتناوب لمدة 3 سنوات.

كما اتفق خلال المؤتمر الصحفي بالخرطوم منذ قليل، على تحقيق شفاف وشامل في مختلف الأحداث العنيفة في الأسابيع الأخيرة، و إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية

وبفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، استأنف الجانبان الأربعاء المفاوضات الحساسة لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية المقبلة.

يأتي استئناف المفاوضات بعد بضعة أيام فقط من خروج تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف الأحد في جميع أنحاء البلاد، رغم انتشار أمني كثيف وحجب خدمة الانترنت منذ نحو شهر، لمطالبة العسكريين بالتخلي عن السلطة.

ومنذ الثالث من يونيو، أدت حملة القمع إلى مقتل 136 شخصاً بينهم أكثر من مئة خلال عملية تفريق الاعتصام أمام مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية المقربة من حركة الاحتجاج. في المقابل، تتحدث السلطات عن حصيلة بلغت 71 قتيلاً منذ التاريخ نفسه.

ودعا قادة الاحتجاجات إلى تظاهرة كبيرة في 13 يوليو تليها حملة عصيان مدني.

وأدى حراك مماثل نظم من 9 إلى 11 يونيو، إلى شلل العاصمة.