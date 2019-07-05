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الديوان السعودي يعلن حالة وفاة داخل القصر الملكي

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الديوان الملكي السعودي
الديوان الملكي السعودي

وكالات حنان حمدتو

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السعودية

الديوان الملكى

أعلن الديوان الملكي السعودي حالة وفاة داخل القصر الملكي السعودي، لزوجة ووالدة اثنين من أولياء العهد السابقين في المملكة العربية السعودية، وأم أحد المسؤولين البارزين في السعودية حاليا.

وأشار الديوان الملكي السعودي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أنه توفيت الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعودي، والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية.

كما أن الأميرة جوهرة، تعد زوجة الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد الأسبق، وأم الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السابق.


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