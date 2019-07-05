الأهلي يقترب من حسم أولى صفقاته

05 يوليه 2019 - 10:38 ص

اقترب مسئولو النادي الأهلي، من التعاقد مع المالي أليو ديانج لاعب وسط مولودية الجزائري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت المصادر، إن النادي أنهى الاتفاق مع اللاعب، لتدعيم خط الوسط بعد ما نال "ديانج" استحسان الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، ولجنة التخطيط بالنادي.

وفي المقابل، ذكرت تقارير جزائرية أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، يتواجد حاليًا في الجزائر لحسم الصفقة المالي بشكل نهائي.

وأكدت قناة الهداف الجزائرية، أن "توفيق"، متواجد حاليًا فى الجزائر، لضم ديانج من المولودية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.