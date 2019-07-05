» أب يقتل ابنه بطريقة مروعة.. وعمه ينتقم في المحكمة

05 يوليه 2019 - 10:49 ص

أقدم أب على قتل ابنه الرضيع البالغ من العمر 11 عاما فقط في ولاية إنديانا الأميركية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه بعد إصدار الحكم في محكمة محلية بمدينة إيفانسفيل، غادر بوز القاعة مكبل اليدين ليتفاجأ بظهور أخيه، الذي أراد الانتقام للرضيع بطريقته الخاصة".

وبين فيديو لحظة اعتراض عم الضحية طريق أخيه، البالغ من العمر 23 عاما، ثم وجه له لكمتين قويتين على مستوى الوجه، قبل أن يتدخل عناصر الأمن بسرعة.

وجرى إلقاء القبض على العم، الذي بدا غاضبا من الجرم الذي ارتكبه أخاه، فيما لم تعرف بعد التهمة التي ستوجه له.

وقال بوز للقاضي إن طفله "سقط من على الأريكة ثم ارتطم رأسه بالأرض ومات"، إلا أن الفحص الطبي أظهر أن وفاة الرضيع كانت "نتيجة القتل العمد".



