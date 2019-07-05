» "التأمين الاجتماعي" يزف بشرى سارة لذوي الاحتياجات الخاصة

كشف محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، عن وجود موظفين مندوبين مسئولين علي توصيل المعاشات للمنازل، موضحًا أن الموظف يتصل بصاحب المعاش للتأكد أولا من وجودهم بالمنزل.





وأضاف: "سعودي" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنه يوجد تطبيق للهواتف الذكية "معاشي"، والذي يمكن أصحاب المعاشات من معرفة قيمة المعاش وموعد صرفها، والتقدم بالشكوى أو البلاغ حيال فقدان بطاقة المعاش.



