» 3 نصائح حول اختيار نوع الوقود الأقل استهلاكًا

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الموتور

وضع بعض خبراء السيارات نصائح للقائدين حول اختيار أنواع الوقود التى تؤثر بشكل كبير على التقليل في استهلاكه.

وأفادت الدراسات التي أجراها الخبراء ، بأنه على سائقي السيارات تحري الدقة في اختيار نوع الوقود المناسب لكل سيارة.

ولاختيار نوع الوقود الأمثل الموفر فى الاستهلاك :

- معرفة الدرجة المناسبة الأوكتان الذي يناسب موتور السيارة، هناك سيارات يناسبها أوكتان 90 المنخفض، كما أن هناك نوعا آخر لا يناسبه إلا البنزين المرتفع القيمة مثل 95 لكي تدور بشكل جيد وبطريقة سريعة مع مراعاة تطبيق ذلك في السيارات الحديثة فقط.

- السيارات العادية لن يفيد استخدام الأوكتان العالي بشيء إلا دفع المال في الهواء ودون جدوى.

- استخدام البنزين منخفض الأوكتان في السيارات الحديثة التي تحتاج إلى أوكتان مرتفع فإن ذلك يؤثر بطريقة سلبية على الموتور لأنه يجعله يعمل بقوة وعزم زائدين وبالتالي سيقوم بحرق كمية أكبر من الوقود ويرفع معدل الاستهلاك والذي سيؤثر على المحرك سلبًا في النهاية، لذلك يجب علينا اتباعها تعليمات كتيب الإرشادات واستخدام البنزين الذي أوصوا به لأن ذلك يحافظ على السيارة وعلى محركها لفترة طويلة.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود، اليوم الجمعة، بنسب تتراوح بين 16% و30%، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.

وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان، إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5%، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7%.

وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1%، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7 %.

وبدأ تنفيذ القرار في الساعة التاسعة صباحا اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة  ، وفقا لما ذكر بـ "فيتو" .



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