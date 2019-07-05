تهديد إيراني جديد لبريطانيا في الخليج

05 يوليه 2019 - 11:36 ص

طالب محسن رضائي أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني بضرورة الرد بالمثل على بريطانيا، وإيقاف ناقلة نفط بريطانية في الخليج في حال عدم الإفراج عن الناقلة الإيرانية.

يأتي هذا عقب إعلان سلطات جبل طارق أمس الخميس، أنها احتجزت أول أمس ناقلة نفط متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من الخام يعتقد أنه إيراني، وذلك لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد دمشق.

وكشف وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل أن احتجاز ناقلة النفط، كان بطلب أمريكي من بريطانيا، حيث رحبت بريطانيا بالإجراءات الحازمة التي اتخذتها حكومة جبل طارق لاحتجاز .

وأوضحت أيضا أن الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها أن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول، مثمنة الدور الذي قامت به سلطات جبل طارق.