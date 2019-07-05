مجهول يقتحم مسجدًا ويمزق المصاحف

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تمزيق مصحف
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القصور

تمزيق مصحف

تمزيق المصاحف

اقتحام المساجد فى الكويت

أقدم مجهول على تمزيق عدد من المصاحف والعبث بها فى مسجد بمنطقة القصور بالكويت.

وبحسب صحيفة الرأى الكويتية فإن مواطن يعمل وزارة الأوقاف أبلغ رجال الأمن في مخفر شرطة العدان بقيام شخص مجهول بتمزيق عدة مصاحف والعبث بها في مسجد "حرام بن ملحان" في قطعة 3 بمنطقة القصور.

وسجلت جنحة انتهاك حرمة الأديان وتم إبلاغ أمن الدولة والمباحث وجارٍ البحث عن الشخص المجهول.

وتعد هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها ففي عام 2013 اقتحم مجهولون، مسجدي "الخنة" و"المهنا" فى "السالمية" بمحافظة "الحولى"، شرق الكويت، وأحرقوا مجموعة من المصاحف بمادة سريعة الاشتعال بعد جمعها في زاوية مصلى النساء.


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