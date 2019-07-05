مواصفات مذهلة لـ"ميت 30 برو".. طرح جديد من هواوي

05 يوليه 2019 - 12:10 م

انتشرت صور أخرى للجهاز المقبل من هواوي، ويبدو أنه يشبه في تصميمه تصميم جالاكسي نوت 10 من سامسونج، ويتضمن ميت 30 برو حافة صغيرة في أعلى وأسفل شاشة الجهاز، بالإضافة إلى أن حوافه منحنية مثل هواتف جالاكسي، وبالتأكيد مثل ميت 20 برو.

وسيحتوي ميت 30 برو كذلك على ثلم (شق) أو مكان صغير للكاميرا الأمامية في أعلى الشاشة، وهو يتضح من الصور المسربة، التي تم فيها تعتيم مكان ثلم الكاميرا.

وأظهرت صورة تصميم الكاميرا الخلفية في ميت 30 برو، لكن يبدو أنها تصميم قام به أحد المعجبين بناء على الشائعات الأخيرة.