تكدس العاملات بمطار الرياض.. تفاصيل جديدة

05 يوليه 2019 - 01:26 م

وضح مصدر مسئول حقيقة مقطع الفيديو الذي تم تداوله عن تكدس عاملات منزليات بمطار الرياض.

وحسم المصدر في تصريحات صحفية الجدل حول مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، يظهر «تكدس عاملات منزليات»، بعد إقرار وزير العمل قرارًا بمسؤولية استلام العاملات للمكاتب وشركات الاستقدام.

وأكد المصدر أن المقطع «مفبرك»، وأن «المصور استغل وقت وصول رحلة مانيلا – الرياض، التي تنقل أكثر من 300 عاملة»، للإيحاء بوجود أزمة، رغم أن قرار وزير العمل الأخير لاقى نجاحًا في بداية تطبيقه، لكن هناك من يريد عرقلة تطبيق القرار.

وأشاد معلقون بقرار وزارة العمل، وقالوا إن مكاتب الاستقدام تحصل على مبالغ كبيرة، ومن الأولى أن تقدم خدماتها حتى النهاية، عبر استقبال العاملات المنزليات وتسليمهن للكفيل، الذي كان يجد في السابق الكثير من المشقة في استقبال العاملة، خاصة كبيرات السن، ومن ثم فإن قرار الوزير سيسهم في تحقيق راحة المواطنين.

وقال آخرون، إن هناك محاولات حثيثة من بعض مكاتب الاستقدام لتشويه القرار، لكن المواطن أكثر وعيًّا من أي حملات مشبوهة ويعرف أن هذا القرار يصب في مصلحته وراحته قبل أي شيء بالإضافة إلى الأسعار الغالية وسط خدمات ضعيفة ويتم الوقوف أمام هذا القرار بحملة ضد تنفيذه واستمراره.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أقرت الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات بمجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات بموجب القرار الوزاري ذي الرقم 172489 بتاريخ 14/09/1440 الموافق 19/05/2019م، للقادمات للعمل لأول مرة بالمملكة وبنظام الخروج والعودة.

وتهدف الآلية إلى تيسير عملية استقبلهن والتسهيل على المواطنين؛ حيث بينت الوزارة أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وبعد ذلك سيتم تطبيقها في جميع مطارات المملكة تدريجيًّا، وتتضمن التعديلات تحديد مسؤولية استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة على مكاتب وشركات الاستقدام بشكل كامل، وذلك للعاملات القادمات عن طريق مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ابتداء من تاريخ 1 يوليو 2019م.

وستقوم مكاتب وشركات الاستقدام بعد استقبال العاملة تسليمها لصاحب العمل وفق العقد المتفق عليه بين الطرفين. أما العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة فستكون عملية استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل، وذلك ابتداء من تاريخ 15 يوليو 2019م.