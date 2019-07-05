  • الجمعة 05 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر03:43 م
بحث متقدم
السبسى

"السبسي" يصادق على إجراء الانتخابات بتونس

ارشيف

حظر ارتداء النقاب بدولة عربية

تركيا

قتلى وجرحى بانفجار سيارة "مفخخة" بتركيا

زاهي حواس

"حواس" يفجر مفاجأة عن رأس تمثال توت عنخ آمون

راب

تعليق صادم من رجل أعمال على حفل مغنية الراب بـ"السعودية"

تكدس العاملات بمطار الرياض

تكدس العاملات بمطار الرياض.. تفاصيل جديدة

ارشيف

عطل خطير يضرب هواتف "آيفون"

السعودية والاردن

السعودية تمنح 50 مليون دولار لدولة عربية.. ما السبب؟

ارشيف

مسن يقتحم مباراة بكأس العالم عاريًا

يهود الفلاشا

من هم يهود "الفلاشا" سبب المظاهرات في إسرائيل؟

تعليق صادم من رجل أعمال على حفل مغنية الراب بـ"السعودية"

عرب وعالم

راب
راب

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

منع رجل أعمال سعودي من مغادرة مصر..والمملكة تعلق

#

السعودية ترد على تحذيرات أمريكية

#

أول تعليق من نجل «مرسي» على وفاته

#

وصف إباحي.. رد صادم من داعية سعودي على مذيعة الجزيرة

السعودية

مصر

أشرف السعد

مغنية الراب

دار سجال بين رجل الأعمال أشرف السعد المقيم بلندن منذ أكثر من 20 عامًا، والإعلامي محمد الهاشمي مالك قناة المستقلة حول حكم استضافة السعودية حفلة لمغنية "إباحية"

ووجه "الهاشمي" سؤالاً عبر حسابه بـ"تويتر" إلي الشعب السعودي: " دعكم من مكة المكرمة وحرمتها وقدسيتها لمليار ونصف مليار مسلم، أيها السعوديون: ما حكم استضافة مغنية إباحية تفتح ما بين ساقيها للكاميرا لإقامة حفلات غنائية في عرعر أو حايل أو في أي مدينة أخرى من مدن السعودية ؟". 

فيما جاء رد "السعد" بقوله: "مفيهاش اي حاجة واعلى مافى خيلكم اركبوه ولا حد اصلا هايسمع كلامكم عارف ليه ؟ من غير ليه.

وكان قد أعلن مهرجان جدة العالمي بالسعودية، دعوة مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج لإحياء حفل، وسط انتقادات واسعة نظراً لشهرة ميناج بارتداء الملابس العارية واستخدام الألفاظ الجريئة في أغانيها .

وقال حساب موسم جدة على موقع تويتر إن ميناج ستحيي حفل “إم تي في” يوم 18 يوليو ضمن فعاليات موسم جدة الترفيهي، فانهالت ردود الأفعال الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. سقوط لاعب يفسد سباقًا سنويًا بفرنسا
» غرفة عمليات بالوزراء لمتابعة التعريفة الجديدة للمواصلات
» الصحة: "إيه ما يخليش الست تنزل تطمن؟!"
» بالفيديو.. وصف عجيب لبركان ثار بإيطاليا.. تعرف عليه
» "بومبي".. مدينة الفواحش التي أهلكها بركان
» عامل يمزق جسد عاطل بسبب خلافات بينهما
» هيئة أسترالية تقاضي شركة سامسونج
» بالأسماء.. قائمة الأهلي المسافرة لإسبانيا
» تعرف على شروط اختبارات القدرات للثانوية العامة
» 100 مليون دولار لدعم عائلات حادثتي تحطم طائرة 737 ماكس
» شاب يشعل النار في شقة خطيبته السابقة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»