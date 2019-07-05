تعليق صادم من رجل أعمال على حفل مغنية الراب بـ"السعودية"

05 يوليه 2019 - 01:28 م

دار سجال بين رجل الأعمال أشرف السعد المقيم بلندن منذ أكثر من 20 عامًا، والإعلامي محمد الهاشمي مالك قناة المستقلة حول حكم استضافة السعودية حفلة لمغنية "إباحية"

ووجه "الهاشمي" سؤالاً عبر حسابه بـ"تويتر" إلي الشعب السعودي: " دعكم من مكة المكرمة وحرمتها وقدسيتها لمليار ونصف مليار مسلم، أيها السعوديون: ما حكم استضافة مغنية إباحية تفتح ما بين ساقيها للكاميرا لإقامة حفلات غنائية في عرعر أو حايل أو في أي مدينة أخرى من مدن السعودية ؟".

فيما جاء رد "السعد" بقوله: "مفيهاش اي حاجة واعلى مافى خيلكم اركبوه ولا حد اصلا هايسمع كلامكم عارف ليه ؟ من غير ليه.

وكان قد أعلن مهرجان جدة العالمي بالسعودية، دعوة مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج لإحياء حفل، وسط انتقادات واسعة نظراً لشهرة ميناج بارتداء الملابس العارية واستخدام الألفاظ الجريئة في أغانيها .

وقال حساب موسم جدة على موقع تويتر إن ميناج ستحيي حفل “إم تي في” يوم 18 يوليو ضمن فعاليات موسم جدة الترفيهي، فانهالت ردود الأفعال الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي .