عطل خطير يضرب هواتف "آيفون"

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فيس بوك

عطل

اى فون

ضرب عطل عددًا كبيرًا من هواتف "آيفون" حول العالم، في ثاني حدث خطير عقب توقف "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" قبل يومين.

وقال موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، إن عدداً كبيراً من مستخدمي آيفون، واجهوا مشكلة صعبة في توقف منظومة "آي كلاود" ومتجر "آب ستور" في هواتف "آيفون" الخاصة بهم.

وأوضح المستخدمون أن كل تطبيقات التقويم وجهات الاتصال والتنبيهات، التي يتم ربطها بـ "آي كلاود" انقطعت عن العمل بصورة كاملة، خلال الساعات القليلة الماضية.

كما أن خدمات "أبل باي" و"المستندات" و"اعثر على أصدقائي" و"اعثر على هاتفي" و"تسجيل الدخول" على "آي كلاود"، توقفت بصورة كاملة عند عدد أقل من المستخدمين.

إضافة إلى توقف متجر "أبل" الإلكتروني "آب ستور" عن العمل بصورة كاملة على كل مستخدمي هواتف "آيفون".

ويعد هذا الانقطاع هو الثاني الذي يضرب خدمات "أبل" ومستخدمي "آيفون" خلال هذا العام.

كما أنه يأتي بعد يومٍ واحدٍ تقريباً من العطل الكبير، الذي ضرب تطبيقات: "فيسبوك"، مثل "فيسبوك" و"فيسبوك ماسنجر" و"إنستجرام" و"واتساب".



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