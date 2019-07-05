» شاب يشعل النار في شقة خطيبته السابقة

05 يوليه 2019 - 01:35 م

ألقت الأجهزة الأمنية فى القليوبية القبض على نجار لقيامه بسرقة وحرق شقة خطيبته السابقة بشبرا الخيمة.

وردت معلومات للواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، من خديجة "ص.ح"،40عاما، عاملة نظافة بالتأمين الصحي، ومقيمه أرض أم بيومي دائرة القسم بنشوب حريق بالشقة سكنها وسرقة 2 شاشة تلفزيون حال تواجدها طرف والدتها بناحية شارع عبد المنعم رياض دائرة القسم.

وإجراء المعاينة تبين وجود كسر بباب الشقة الكائنة بالطابق الثالث للعقار وإحتراق الأثاث الخاص بغرفتي النوم والمعيشة كما تبين إخماد الحريق بمعرفة الأهالي.

بفحص ومراجعة الكاميرات الكائنة بالمنطقة محل الواقعة تبين ظهور أحمد ا س 22 عام نجار ومقيم أم بيومي دائرة القسم بالمنطقة بجوار العقار سكن المبلغة وبحوزته 2 شاشة تليفزيون.

بسؤال المبلغة، تعرفت علي المذكور وقررت بوجود سابقه خلافات بينهما علي أثر إنهاء خطبته بنجلتها أمنية ي م 18 عام ربة منزل ومقيمة ذات العنوان لسوء سلوكه.





وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وقيامه بكسر باب الشقه والدلوف إليها بغرض السرقة وحال إنتهائه قام بطريق الخطأ بإلقاء سيجارة مشتعله كانت بيده وفر هارباً وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولي عليها والتحفظ عليها.