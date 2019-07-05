  • الجمعة 05 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر03:44 م
بحث متقدم
السبسى

"السبسي" يصادق على إجراء الانتخابات بتونس

ارشيف

حظر ارتداء النقاب بدولة عربية

تركيا

قتلى وجرحى بانفجار سيارة "مفخخة" بتركيا

زاهي حواس

"حواس" يفجر مفاجأة عن رأس تمثال توت عنخ آمون

راب

تعليق صادم من رجل أعمال على حفل مغنية الراب بـ"السعودية"

تكدس العاملات بمطار الرياض

تكدس العاملات بمطار الرياض.. تفاصيل جديدة

ارشيف

عطل خطير يضرب هواتف "آيفون"

السعودية والاردن

السعودية تمنح 50 مليون دولار لدولة عربية.. ما السبب؟

ارشيف

مسن يقتحم مباراة بكأس العالم عاريًا

يهود الفلاشا

من هم يهود "الفلاشا" سبب المظاهرات في إسرائيل؟

تعرف على شروط اختبارات القدرات للثانوية العامة

الحياة السياسية

اختبارات القدرات للثانوية العامة
اختبارات القدرات للثانوية العامة

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

السبت المقبل.. اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

#

"النواب" يوافق نهائيًا على ربط الموازنة الجديدة

#

أستاذ جامعي ينصب على 3 مواطنين بزعم توظيفها بسوهاج

#

غرامة مالية على المرتديات "زى غير محتشم" بالسعودية

الثانوية العامة

التربية الرياضية

القدرات.

حددت وزارة التعليم العالي شروط  اختبارات القدرات للثانوية العامة وكيفية التقديم بها من خلال مواقع خاصة علي الانترنت تابعة للوزارة.

خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد علي موقع بوابة الحكومة المصرية ..
http://https//tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/Dalel/Index3.aspx?fbclid=IwAR20IL_pamZF0ZC8dnPC8w-Fbbdy1NKid8mp1wSWtANcT_Bjo-ERhl7Mmw0

والكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات التي تجري بهذه الكليات قبل تسجيل رغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني وهذه الكليات هي:-

1-     كليات التربية الرياضية.( بنين – بنات )

2-     شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية.

3-     كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

4-     كليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان- دمياط – بنها – بني سويف ).

5-     كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

6-     كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

7-     كلية التربية الفنية جامعة المنيا .

8-     شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس.

9-     كلية التربية ( شعبة التربية الفنية ) جامعة السويس

10-   كليات الاعلام

11-   كلية التربية النوعية جامعه المنصوره وفرعيها(ميت غمر-منيه النصر) شعبة المسرح التربوى

عملية تسجيل الطالب عن طريق شبكة الانترنت

ا- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الالكترونى ثم الى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب

ب – ستظهر بيانات الطالب والتى تتضمن ( رقم الجلوس  - اسم الطالب -  الرقم القومى – المحافظة – الادارة التعلمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التى درسها الطالب علمية – هندسية – ادبية )وعلى الطالب التاكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة بالطالب .

ج –تظهر للطالب قائمة بانواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات واماكن اداءهذة الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب

د –يقوم الطالب باختيار نوع القدرات التي يرغب بأداء الامتحان بها وسيقوم النظام بتحديد موعد الاختبار في كل كلية  في يوم منفصل مع العلم بان قدرات كليات التربية الرياضية ثلاثة ايام متتالية

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة ايصال التسجيل الذى يشمل على انواع القدرات والمواعيد واماكن اداء الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتدوينها على موقع التنسيق الالكترونى .
http://https//tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/Dalel/infoQ.htm


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تطبيق الشريعة مقابل السكوت على الفساد! (19)

محمود سلطان

آه يا خوفي من غدر الحظ!

فراج إسماعيل

المسيرى..ذكرى زمن خاص وسمات لا تٌنسى

د. هشام الحمامي

بين الأقباط والكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

بوتين و أفول الليبرالية الغربية

ياسر أنور

زوار العتبات المدنسة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. سقوط لاعب يفسد سباقًا سنويًا بفرنسا
» غرفة عمليات بالوزراء لمتابعة التعريفة الجديدة للمواصلات
» الصحة: "إيه ما يخليش الست تنزل تطمن؟!"
» بالفيديو.. وصف عجيب لبركان ثار بإيطاليا.. تعرف عليه
» "بومبي".. مدينة الفواحش التي أهلكها بركان
» عامل يمزق جسد عاطل بسبب خلافات بينهما
» هيئة أسترالية تقاضي شركة سامسونج
» بالأسماء.. قائمة الأهلي المسافرة لإسبانيا
» تعرف على شروط اختبارات القدرات للثانوية العامة
» 100 مليون دولار لدعم عائلات حادثتي تحطم طائرة 737 ماكس
» شاب يشعل النار في شقة خطيبته السابقة

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
تعدد الزوجات: أشوفه فى المقبرة.. ولا أشوفه فى حضن مرة
بائعو الاعلام
رانيا يوسف
عثمان أحمد عثمان
آخر كوارث «فيسبوك».. شباب يفضحون «البنات الخِبرة»