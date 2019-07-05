» بالأسماء.. قائمة الأهلي المسافرة لإسبانيا

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لاسارتي

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق المسافرة لإسبانيا صباح غدٍ السبت لخوض المعسكر الإعدادي الذي يتضمن خوض ثلاث مباريات ودية متدرجة المستوى.

وضمت القائمة كلا من:

علي لطفي وأحمد فتحي وعلي معلول وحسام عاشور، ومحمد نجيب وعمرو السولية ورامي ربيعة، وإسلام محارب وباسم علي وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد حمودي، وهشام محمد ووليد أزارو وناصر ماهر وأحمد علاء ومحمد شريف وصلاح محسن ومحمود وحيد وأحمد الشيخ وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وصالح جمعة وعمرو جمال وحسين الشحات ورمضان صبحي ومؤمن زكريا وحسين السيد ومصطفى شوبير وعربي بدر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدي ورمضان مصطفى.


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