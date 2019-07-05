قتلى وجرحى بانفجار سيارة "مفخخة" بتركيا

05 يوليه 2019 - 02:09 م

انفجرت سيارة مفخخة في تركيا قرب الحدود مع سوريا، مما أودت بحياة ثلاثة أشخاص.

وصرح للصحفيين في إسطنبول بأن "العناصر الأولية تشير إلى أنه عمل إرهابي على الأرجح".

وقد وقع الانفجار في مدينة الريحانية جنوب تركيا، قرب الحدود مع سوريا.



وأفاد حاكم محافظة هاتاي التي تضمّ الريحانية رحمي دوغان لوكالة "الاناضول"، أنّ مصدر الانفجار لا يزال مجهولاً. ونقلت عنه وسائل إعلام تركية إن السلطات تحقق لمعرفة السبب.

وعلق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، علي ذلك العمل بقوله: "إذن أن النتائج الأولية تشير إلى أن تفجير سيارة في جنوب تركيا ربما يكون مرتبطا بالإرهاب، مؤكدًا، أنه من الواضح أن قنبلة انفجرت في جنوب البلاد" .