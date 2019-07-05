حظر ارتداء النقاب بدولة عربية

05 يوليه 2019 - 02:12 م

قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، منع النقاب في المؤسسات العامة "لدواع أمنية"، حسب ما أفادت رئاسة الحكومة لوكالة فرانس برس.

ووقع "الشاهد" على منشور حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية"، وفقا لذات المصدر.

ويأتي قرار الحكومة التونسية بعد أن هز تفجيران انتحاريان العاصمة تونس، الثلاثاء الماضي، أسفرا عن مقتل عنصر أمن، وإصابة ثمانية أشخاص، في حصيلة أولية.

وكانت الحكومة التونسية قد قالت إن متشددا إرهابيا مطلوبا يرتدي حزاما ناسفا فجّر نفسه في العاصمة بعدما حاصرته الشرطة، لكن لم يسقط أي قتلى أو مصابين آخرين.

وحددت الداخلية هوية منفذي العمليتين، كما تم توقيف العديد من المشتبه بهم، ولا تزال التحقيقات والعمليات الأمنية جارية.