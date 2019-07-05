» بالفيديو.. وصف عجيب لبركان ثار بإيطاليا.. تعرف عليه

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بركان
بركان

متابعات حنان حمدتو

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ايطاليا

بركان

تسبب بركان سترومبولي في رعب بين سكان إيطاليا، بعد ثورانه يوم الأربعاء الماضي، مخلفًا موجة من الرماد البركاني انتشرت في السماء.

وذكرت فضائية «العربية»، في تقرير، صباح اليوم الجمعة، أن البركان المكتئب ثار بشكل مرعب منذ 17 عامًا، وعاود الكرة في 2003 و2007و2013و2014، لافتًا إلى أن السياح يقصدون هذا البركان للتسلق على ارتفاع 926 مترا.

ولفت إلى مصرع سائح جراء سقوط الصخور عليه يوم الأربعاء الماضي، حيث تصاعدت الغازات والرماد والحمم كالألعاب النارية، تطير لتشعل الحرائق غرب الجزيرة، موضحًا أن عدد سكان الجزيرة الإيطالية يتراوح بين 400 و850 شخصا.


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