سر ارتداء «بوفون» القميص "77"

05 يوليه 2019 - 02:32 م

قرر جيانلويجي بوفون، الحارس الإيطالي المخضرم العائد لكنف يوفنتوس، التخلي طواعية عن شارة قيادة الفريق والقميص رقم 1، فور عودته إلى ملعب "أليانز"، الخميس.

وأكد "بوفون" أن ارتدائه القميص رقم 77، ليترك رقمه السابق للحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

وقال الحارس المخضرم: "تشيزني أراد منحي القميص رقم 1، وعرض كيليني علي شارة القيادة، لكني لست الشخص الذي يجرد الآخرين من حقوقهم، أنا هنا لتقديم كافة جهودي كما فعلت دائما مع الفريق، فهذا بيتي".

ويأتى اختيار بوفون للرقم 77 مع يوفنتوس، وهو الرقم نفسه الذي ظهر به في بداية مشواره مع فريقه الأول بارما، والذي انتقل منه إلى "اليوفي" عام 2001.

وأضاف: "أعتقد أن علي أن آخذ الرقم 77 هو تاريخي الذي بدأت به مع بارما، وأحضرني إلى يوفنتوس".



